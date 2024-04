Cybersecurity: da Cina maggior numero di attacchi all'Italia nel 2023 (studio)

Analisi Cartego per Aused (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Nel 2023 gli allarmi per attacchi informatici da altri Paesi nei confronti dell'Italia sono aumentati annualmente del 52%, con un incremento del 16% degli incidenti. Tra i cosiddetti 'Top offenders', la Cina si posiziona al primo posto per tentativi di attacchi al nostro Paese, seguita da Stati Uniti, Argentina, India e Russia. Sono questi i dati che emergono dall'analisi condotta da Certego, azienda attiva nei servizi di Managed detection and response per conto di Aused, la piu' grande Community di Cio italiani. La sicurezza informatica si conferma dunque un fenomeno globale privo di frontiere, che vede gli attacchi ai danni delle aziende italiane provenire da molteplici Paesi. Sull'analisi di un campione rappresentativo di 1.200.000 asset di aziende italiane, diverse per settori merceologici e dimensioni, nel 2023 si e' osservato un significativo aumento degli attacchi informatici in tutti i settori merceologici rispetto all'anno precedente.

Gli ambiti dei servizi +55%, finanziario + 39% e manifatturiero +38%, in particolare, hanno riscontrato una crescita maggiore rispetto al 2022, evidenziando la loro cruciale importanza nell'economia. Dall'indagine, inoltre, emerge che gli attacchi informatici impattano in maniera indiscriminata sia le aziende del settore pubblico (+13%) che quelle del settore privato (+18%).

