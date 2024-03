Cybersecurity: Crif, password e indirizzo e-mail i dati piu' 'appetibili' in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - La maggior parte degli account violati, nel dettaglio, sono riferibili a siti di intrattenimento (56,6%), seguiti da e-commerce (16,4%) e social media (11,9%). Il rischio di furto di tali dati puo' portare a conseguenze economiche dirette per le vittime. Al quarto e quinto posto si collocano il furto degli account di forum e siti web di servizi a pagamento (6,2%) e finanziari (4,8%), come per esempio quelli bancari. Relativamente alle carte di credito, oltre al numero della carta, molto frequentemente sono presenti nel dark web anche cvv e data di scadenza: 96,9% dei casi.

Tra i continenti piu' soggetti a questo scambio illecito di dati, il Nord America e' in cima alla classifica, col 54,5% del volume totale, seguito dall'Europa col 23,8%. Tra i paesi piu' soggetti a scambio di dati di carte di credito, Stati Uniti, Francia, Messico, Brasile e Russia occupano le posizioni di testa della classifica globale, mentre l'Italia si trova al 16 posto. Le aziende sono sempre piu' target del cyber crime. Attraverso un'analisi qualitativa dei domini, l'Osservatorio Cyber di Crif ha indagato se gli account e-mail rilevati sul dark web si riferiscono ad account personali o di business. Nel 91,1% dei casi si tratta di account e-mail personali, mentre nel restante 8,9% dei casi si tratta di account business, in crescita del +2,1% rispetto al 2022. Diversi i brand nazionali e internazionali presi di mira dagli attacchi, non solo nel mondo finanziario ma anche dei settori assicurativo, automobilistico, della selezione del personale, fashion e luxury. Anche le associazioni e gli enti governativi sono oggetto di attacchi: tra questi ambasciate, uffici ministeriali e postali.

