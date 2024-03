Cybersecurity: Crif, +45% dati violati sul dark web in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Secondo il focus dell'Osservatorio Cyber di Crif sulla situazione in Italia, continuano le attivita' di monitoraggio e contrasto degli hacker e anche qui si registra un numero di consumatori allertati sul dark web in crescita. Infatti, nel nostro Paese, il 51,7% degli utenti ha ricevuto almeno un alert nel 2023 e sono in aumento le segnalazioni inviate di furto di dati monitorati sul dark web. In questo caso, gli utenti allertati sono stati il 77,5%, mentre il 22,5% e' la quota degli utenti allertati per dati rilevati sul web pubblico. I tipi di dati piu' frequentemente rilevati in Italia sull'open web, quindi pubblicamente accessibili da chiunque sulla rete, sono stati il codice fiscale (57,5% dei dati rilevati) e l'e-mail (30,1%), seguiti a distanza dal numero di telefono (8,2%). Tra le caratteristiche degli utenti privati italiani che sono stati avvisati, le fasce di eta' maggiormente coinvolte sono quelle degli over 60 (26,5%) e dei 51-60 anni (25,8%), seguite dagli 41-50 anni (25,3%).

Le regioni in cui vengono allertate piu' persone sono Lazio (19,6%), Lombardia (13,6%) e Sicilia (8,4%). 'E' importante - spiega Beatrice Rubini Executive Director di Crif- non cliccare sui link contenuti nelle e-mail o negli Sms sospetti e, soprattutto, non rispondere fornendo dati personali a messaggi apparentemente inviati dalla nostra banca o da un'altra azienda, controllando sempre il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del mittente. E diventa sempre piu' importante per aziende pubbliche e private avere sistemi di vulnerability assessment e fare campagne di sensibilizzazione interna dei dipendenti".

Ann

