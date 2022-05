Cybersecurity: Consorzio CyberArea, bene scelta Governo su Cyber Parco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - E' un passo avanti importante per la strategia dell'Italia in materia di cybersecurity "la costruzione del primo Cyber Parco in Italia, una struttura che dovra' unire industria, accademia e settore pubblico e dove giovani talenti e startup possano entrare in contatto con le grandi aziende e le diverse realta' nazionali che a vario titolo operano nel settore per sviluppare prodotti capaci di aumentare la resilienza del sistema di cyber sicurezza italiano, come avviene con il Cyber Campus in Francia". Lo afferma in una nota il neonato Consorzio 'CyberArea' che 'plaude alla scelta del Governo di inserire il progetto all'interno della Strategia Nazionale, ed e' gia' al lavoro, con diversi player nazionali, pubblici e privati, alla definizione di un piano strategico ed operativo per la costruzione del cyber Parco secondo le direttive che verranno fornite dai soggetti pubblici di riferimento'.

