Cybersecurity: Bip CyberS inaugura centro sicurezza informatica per aziende e istituzioni

La nuova sede di Palermo e' operativa h24 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mag - Bip CyberSec - il centro di eccellenza della multinazionale Bip - inaugura a Palermo il Re@ck Security Center, operativo h24 per servire clienti nazionali ed internazionali. Il centro ha lo scopo di garantire la sicurezza informatica di aziende e istituzioni, generando una risposta attiva e in tempo reale agli attacchi cyber. Il nuovo centro di Bip CyberSec punta a offrire un servizio innovativo per tutte le organizzazioni che hanno necessita' di monitorare costantemente la sicurezza cyber dei propri utenti, dei propri dati e delle proprie infrastrutture tecnologiche. Il progetto di Bip nel Mezzogiorno, nato lo scorso anno, ha scelto come punto di partenza la Sicilia, dove ha gia' creato un team di oltre 250 professionisti, per offrire nuove prospettive lavorative e permettere lo sviluppo di competenze in ambito Cyber, Digital e Innovation.

