Cybersecurity: Barracuda, settore sanitario target principale attacchi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Secondo una Indagine Barracuda, azienda che offre protezione a livello aziendale contro ogni tipo di cyber minaccia, tra cui malware, email di phishing, virus, attacchi alla rete, il 44% degli attacchi ransomware sventati viene scoperto durante il movimento laterale (una tecnica impiegata dai criminali informatici dopo aver compromesso un endpoint per accedere ad altri dispositivi, app o risorse). Secondo l'analisi dell'azienda di cybersecurity relativa al 2023 e 2024, il settore sanitario rimane l'obiettivo principale degli attacchi. Secondo i dati di Barracuda sul rilevamento delle minacce, poco meno della meta' degli attacchi ransomware in atto sono stati infatti individuati durante il movimento laterale e considerando un campione globale di 200 attacchi ransomware segnalati pubblicamente, negli ultimi 12 mesi oltre un incidente su cinque (21%) ha interessato il settore sanitario. Lo studio di due casi di attacchi lanciati dai gruppi ransomware 8Base ( che agisce come un ransomware a doppia estorsione, crittografando e rubando dati) e Play illustra come gli aggressori prendano di mira dispositivi non protetti e nascondano i file malevoli in cartelle contenenti video e musica.

