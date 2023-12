Cybersecurity: 72,7% delle Pmi non ha mai fatto formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - La Cybersicurezza e' sconosciuta per un'azienda intervistata su 5 secondo la survey di Grenke Italia, societa' specializzata nel noleggio operativo di beni e servizi strumentali per le imprese, realizzata in collaborazione con Cerved Group e Clio Security. Il rischio e' poco rilevante nella gestione della propria attivita', e la grande maggioranza (61%) di questi intervistati lo afferma perche' non ritiene di trattare dati sensibili. Meno della meta' degli intervistati (48%) conosce il phishing anche se risulta l'attacco informatico piu' subito dalle PMI italiane (il 12% ha dichiarato di averlo subito).

Passando dal livello di conoscenza alle azioni concrete emerge ancora di piu' l'impreparazione delle piccole e medie aziende del nostro Paese sul fronte della cybersicurezza. La maggioranza relativa delle aziende intervistate (45%) non ha effettuato verifiche sulla sicurezza informatica aziendale in passato e non prevede di farne in futuro. 'Sosteniamo da sempre - afferma Aurelio Agnusdei, country manager di GRENKE Italia - il percorso di trasformazione digitale delle PMI, e il tema della cybersecurity e' una parte importante di questo percorso che, se non gestito adeguatamente, puo' impattare negativamente sul business dell'impresa percio' nell'ottica di ascolto e supporto concreto ai nostri clienti abbiamo commissionato questa ricerca a Cerved con il supporto di Clio Security, affidandone la direzione scientifica ad Alessandro Curioni'.

'Sembra paradossale - commenta il direttore scientifico della ricerca e fondatore di DI.GI. Academy Alessandro Curioni - , ma c'e' una certa confusione tra cybersecurity e protezione dei dati personali dettata dal regolamento europeo in materia. Da un lato il 60 per cento delle imprese che non considerano la cybersecurity rilevante affermano che la ragione risiede nel fatto che non trattano dati sensibili, dall'altro il 75,1 per cento ritiene adeguate le misure adottate dalla sua azienda per la protezione dei dati personali, e' evidente l'errore per cui si pensa che cyber security e protezione dei dati siano la stessa cosa'.

'Non e' plausibile - afferma Michael Clemente presidente di Clio Security - che il peso della cybersecurity del sistema Paese debba ricadere solo sulle grandi realta' produttive, e alcune PA, che hanno i budget e la forza contrattuale per poter a loro volta imporre sulla propria catena di fornitura gli adempimenti e investimenti necessari.Gli investimenti in sicurezza devono crescere e adeguarsi al livello dei nostri partner e competitor europei per mettere al passo anche le aziende digitalmente piu' arretrate, che sono in una situazione francamente gia' drammatica'.

