Cybercrime: 13 mln di vittime, solo il 3% assicurati

Indagine di Facile.it con istituti mUp Research e Norstat (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - Sono quasi 13 milioni gli italiani rimasti vittima di un crimine informatico almeno una volta nella vita, ma solo il 3% si assicura. Eppure, sul mercato esistono polizze ad hoc i cui costi partono da 60 euro l'anno come copertura base fino ad arrivare, a seconda della politica di ciascuna compagnia assicurativa e delle garanzie aggiunte, a superare i 160 euro. Quasi 5 milioni di italiani poi considerano l'Intelligenza Artificiale (AI) una minaccia, anche se tra i piu' giovani prevale l'idea che questa scienza possa essere piuttosto un'opportunita'. Questi tra i risultati dell'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat. In merito ai rischi collegati all'intelligenza artificiale che preoccupano maggiormente gli italiani, piu' di 1 su 2 teme che l'AI possa essere sfruttata da malviventi per azioni fraudolente e il 39,6% che diventi incontrollabile dall'uomo. Piu' di 5,6 milioni, invece, temono che gli possa far perdere il lavoro.

