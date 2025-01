Cybercirme: polizia postale, 12mila attacchi a strutture strategiche nel 2024

In aumento il crimine finanziario online (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - 12.000 attacchi informatici significativi, 59.000 alert per attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale, 63 richieste di cooperazione internazionale, l'identificazione di circa 180 persone. Sono i numeri degli interventi della Polizia Postale del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) che fotografano l'Italia sempre piu' sotto attacco del cybercrimine. Un attacco ad ampio spettro che coinvolge infrastrutture pubbliche, nazionali e territoriali, in primo luogo Comuni e Aziende Sanitarie o servizi essenziali di Trasporti, Finanze, Sanita', Telecomunicazioni.

Il monitoraggio del cyberterrorismo ha visto nel 2024 oltre 290.000 siti web monitorati, dei quali 2.364 oscurati. In crescita anche il crimine finanziario online nell'anno che ha visto la nascita di una divisione operativa dedicata nella struttura organizzativa della Polizia Postale, per arginare il fenomeno a compagne dalle campagne di phishing dirette a persone fisiche ma sempre piu' anche a pmi e grandi societa', oltre a frodi social engineering. In forte espansione, si legge nel report di fine anno, le truffe attuate tramite proposte di investimenti di capitali online, il cosiddetto falso trading online. E sempre piu' frequente nel mondo del cybercrimine il ricorso alle criptovalute, le cui transazioni registrate attraverso sistemi di blockchain sono piu' difficilmente tracciabili.

