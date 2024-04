Cyber sicurezza: Claroty e Axonius insieme per protezione reti aziendali

Protetta la superficie d'attacco su risorse cloud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Claroty, azienda specializzata nella protezione dei sistemi cyber -fisici (Cps), e Axonius, leader nella gestione delle risorse di sicurezza e nella gestione SaaS, hanno recentemente siglato una partnership che "unisce le rispettive tecnologie per estendere la gestione della superficie di attacco a tutte le risorse presenti sulle reti aziendali", inclusi It, cloud ed Extended Internet of Things (XIoT), la vasta rete di Cps tra cui Ot, IoT, Bms e IoMT. Lo comunica Claroty in una nota che spiega come con l'operazione, che "combina la conoscenza di Claroty degli ambienti Cps alle oltre 1.000 integrazioni offerte da Axonius, che si estendono anche al cloud, i clienti possono finalmente ottenere una visione e un profilo unificati di tutte le risorse presenti nei diversi ambienti". Inoltre, l'unione delle due piattaforme "permette di effettuare una profilazione delle vulnerabilita', di monitorare l'esposizione della superficie di attacco e di gestire tale esposizione grazie a misure protettive e controlli di accesso, che consentono di limitare e segmentare la comunicazione di rete consentita, favorendo una risposta intelligente e tempestiva in caso di incidenti".

