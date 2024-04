Cyber sicurezza: Claroty e Axonius insieme per protezione reti aziendali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - "Siamo entusiasti di collaborare con Claroty per offrire alle aziende un sistema di registrazione unificato per la gestione dei dati, finalizzato alla protezione dell'infrastruttura digitale", ha affermato Mark Daggett, Vice President of Worldwide Channel Alliances di Axonius.

"Insieme siamo in grado di fornire un inventario completo ed esauriente delle risorse, utile a migliorare i controlli effettuati dalle aziende per raggiungere un obiettivo chiave della propria strategia di sicurezza: la riduzione dei rischi".

"In un'era caratterizzata dal lavoro da remoto, tecnologia mobile 5G di nuova generazione e un vasto panorama di attacchi informatici, che spaziano dai dispositivi on -premise ai servizi cloud, capire esattamente cosa comprende la propria infrastruttura connessa e iperconvergente e' piu' impegnativo e critico che mai", afferma Stephan Goldberg, Vice President of Business Development di Claroty. "La combinazione dell'impareggiabile competenza di Claroty negli ambienti Cps, delle loro applicazioni aziendali e delle caratteristiche tecnologiche con la capacita' di Axonius di fornire un contesto di livello Business a tutte le risorse, dal cloud all'on-premise, offre una visione olistica di tutte le risorse connesse, delle vulnerabilita' e della superficie di attacco dinamica, comprese le diverse esposizioni, differente da qualsiasi altra proposta presente oggi sul mercato".

com-vmg

(RADIOCOR) 07-04-24 12:20:15 (0209) 5 NNNN