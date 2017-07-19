Curva zero coupon: Eurozona
Rilevazione del 03/10/2025alle ore 19:30 (Rendimenti calcolati sulla curva dei tassi zero coupon dei titoli di Stato nell'Eurozona) Interpolazione Data Tasso % 02/10/2025 2,0400 03/10/2025 2,0400 31/12/2025 2,0500 30/6/2026 2,1300 31/12/2026 2,0800 30/6/2027 2,0900 31/12/2027 2,1900 30/6/2028 2,2200 31/12/2028 2,2500 30/6/2029 2,2900 31/12/2029 2,3300 30/6/2030 2,3700 31/12/2030 2,4000 30/6/2031 2,4400 31/12/2031 2,4700 30/6/2032 2,5100 31/12/2032 2,5400 30/6/2033 2,5700 31/12/2033 2,6000 30/6/2034 2,6300 31/12/2034 2,6600 30/6/2035 2,6900 31/12/2035 2,7200 31/12/2036 2,7700 31/12/2037 2,8200 31/12/2038 2,8500 31/12/2039 2,8500 31/12/2040 2,8500 31/12/2041 2,8500 31/12/2042 2,8500 31/12/2043 2,8500 31/12/2044 2,8500 31/12/2045 2,8500 31/12/2046 2,8500 31/12/2047 2,8500 31/12/2048 2,8500 31/12/2049 2,8500 31/12/2050 2,8500 31/12/2051 2,8500 31/12/2052 2,8500 31/12/2053 2,8500 31/12/2054 2,8500 31/12/2055 2,8500 31/12/2056 2,8500 31/12/2057 2,8500 31/12/2058 2,8500 31/12/2059 2,8500 31/12/2060 2,8500 31/12/2061 2,8500 31/12/2062 2,8500.
