Cultura: Vattani, padiglione Italia il piu' menzionato ad Expo2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - 'Stiamo avendo un grande successo, a due mesi esatti dall'apertura il nostro padiglione risulta il piu' desiderato, il piu' menzionato all'Expo di Osaka, con code che arrivano anche a cinque ore di attesa', cosi' Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia, Expo 2025 Osaka, neonominato ambasciatore per l'Italia in Giappone, a Napoli al Teatro Bellini di Napoli, nel corso degli Stati Generali della Cultura 2025 'La grande bellezza per lo sviluppo dell'Italia 'organizzati da Il Sole 24 Ore con Regione Campania. 'Non e' solo una vetrina, ma la cultura nel nostro padiglione e' centro della nostra rappresentazione dell'Italia. In un mondo digitale dove si parla di evoluzione dell'AI la cultura ci da' il valore aggiunto della creativita', dell'innovazione e del genio', ha detto, 'in un contesto estremamente competitivo nell'Asia che rappresenta i nuovi mercati'.

ami

(RADIOCOR) 13-06-25 10:51:19 (0228) 5 NNNN