Cultura: Piemonte stanzia 3,1 mln per finanziare 85 progetti museali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - La Regione Piemonte ha stanziato 3,1 milioni di euro per finanziare tutti gli 85 progetti risultati ammissibili al bando dedicato agli investimenti strutturali nei musei pubblici e privati.

La misura punta a rafforzare una rete museale "sempre piu' moderna, diffusa e capace di valorizzare tanto i grandi poli culturali quanto i musei dei territori", afferma una nota.

Nel 2024 i musei piemontesi hanno registrato quasi 8 milioni di visitatori, +9% rispetto all'anno precedente, mentre le presenze turistiche regionali hanno superato quota 16,8 milioni. Numeri che "confermano come cultura e turismo siano due leve dello sviluppo strettamente connesse", si legge.

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(RADIOCOR) 11-07-26 14:30:02 (0289) 5 NNNN