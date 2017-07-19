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            Cultura: Piemonte stanzia 3,1 mln per finanziare 85 progetti museali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Gli interventi finanziati riguardano ampliamento e riqualificazione degli spazi, rinnovo degli allestimenti, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento dell'accessibilita', introduzione di Qr code, contenuti digitali e percorsi in lingua dei segni italiana, oltre a opere di efficientamento energetico, conservazione del patrimonio e messa in sicurezza delle strutture. I musei diventano cosi' 'luoghi sempre piu' accessibili, innovativi e aperti, capaci di parlare alle persone e di diventare punti di riferimento per la vita delle comunita'', ha dichiarato in una nota l'assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli, secondo cui, 'ogni euro investito nella cultura produce valore, occupazione, turismo e futuro'.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 14:31:27 (0290) 5 NNNN

              


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