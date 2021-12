Cultura: Franceschini, nel Pnrr 7 miliardi, non sara' piu' settore marginale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 dic - Il Governo italiano con i 7 miliardi del Pnrr destinati alla cultura e' uno dei paesi che ha destinato piu' risorse a questo comparto. Lo indica il ministro della Cultura Enrico Franceschini alla presentazione nella sede del Credito Sportivo dei risultati del Fondo patrimonio culturale assegnato alla banca dal Decreto Rilancio. "Gli investimenti in cultura sono un forte volano per l'economia penso che anche con i prossimi governi di diversi colori non si tornera' piu' indietro alla marginalizzazione del ruolo della cultura e del ministero". Franceschini ha quindi rimarcato il ruolo di riferimento che la banca pubblica sta assumendo anche per il settore della cultura.

