Cultura: Franceschini, con Art bonus 600mld dai privati per il mondo dell'arte

Ministro Cultura a Stati generali del Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 lug - 'Io ho molto insistito sulla collaborazione fra pubblico e privato, i privati non devono mettere soltanto i soldi, ma devono collaborare anche nei progetti. Ma devo ricordare che chi interviene in cultura lo deve fare per vocazione morale e non per il puro profitto, perche' e' difficile fare profitti in questo settore. L'Art bonus e' un sistema per i privati per intervenire nel mondo dell'arte, in questi anni sono arrivati 600 miliardi di euro'. Lo ha detto Dario Franceschini, ministro della Cultura, in apertura degli Stati generali della cultura, evento a cura del Gruppo 24 Ore in collaborazione con la Citta' di Torino e realizzato da 24 Ore Eventi con Fondazione Cultura Citta' di Torino. Si tratta dell'annuale appuntamento dedicato allo sviluppo dell'industria culturale italiana.

