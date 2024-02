Cultura: Della Valle, ministero sia 'banca d'affari' per iniziative pubblico-private

Scegliere progetti e individuare interlocutore per farli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Il ministero della Cultura deve diventare "una banca d'affari delle esigenze culturali: penso che in un ministero come questo ci possa essere una stanza di compensazione dove pubblico e privato si incontrano e dove il privato si mette a disposizione". Lo ha detto l'imprenditore Diego Della Valle alla presentazione del Padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2024 alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Tod's, come partner del Padiglione Italia, e Banca Ifis come sponsor hanno fornito un contributo complessivo di 400mila euro.

"Sarebbe meraviglioso che si mettessero a punto qualche centinaia di progetti, grandi e piccoli, individuando l'interlocutore adatto con cui farlo - ha aggiunto Della Valle - E' un dovere per le imprese italiane, e soprattutto per quelle che vivono di made in italy come la nostra, esaltare la cultura italiana che tutto il mondo ci invidia".

