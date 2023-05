Cultura: Bracco, potenziare Art bonus, pubblico-privato per rilancio patrimonio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - 'Sono convinta che i beni culturali siano per l'Italia una vera miniera d'oro. Il nostro Paese non e' mai stato cosi' attrattivo. Dopo la pandemia, i cittadini del mondo sono tornati a viaggiare e hanno fame di Italia. Il nostro Paese e' pieno di tesori che vanno valorizzati al meglio grazie alla collaborazione tra pubblico e privato'. Lo ha detto Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, nel corso del Festival dell'Economia di Trento. Si tratta di un settore, sottolinea, 'che crea ricchezza e posti di lavoro.

Per questo e' importante che il Pnrr preveda un apposito capitolo per la valorizzazione di questa miniera, investimenti che dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio'.

Tra le sue proposte, anche quella di 'allargare l'Art bonus ai beni culturali di proprieta' privata ma fruibili' per la collettivita'. In questo senso, 'per troppo tempo c'e' stato un tabu' contro il contributo dei privati per la tutela dei beni culturali' mentre le 'imprese sono attori essenziali delle nostre comunita' e i territori. Alle imprese vanno assicurate la certezza sui tempi di realizzazione dei progetti. Occorre una progettualita' condivisa per far funzionare il binomio pubblico-privato'.

