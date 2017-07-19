Cultura: 246,9mln di euro dalle fondazioni bancarie nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - Le fondazioni di origine bancaria destinano circa un quarto delle loro erogazioni complessive al settore dell'arte e della cultura.

Nel solo 2023 le fondazioni bancarie hanno investito 246,9mln di euro in ambito culturale. In dieci anni, dal 2014 a ottobre 2024, lo strumento dell'Art Bonus ha mobilitato oltre 1mld di euro di donazioni, grazie a piu' di 45.000 mecenati tra imprese, fondazioni e cittadini. Sono i dati emersi dall'incontro 'Soft Power Culturale. La cultura che muove l'impresa', promosso da Assolombarda e Havas Arte e Cultura nell'ambito della XXIV Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria. "Possiamo dare ormai per assodato che la cultura rappresenti un fattore di sviluppo strategico. Quello che dobbiamo far comprendere e' il come. Quelle economiche non sono le sole risorse che si possono mettere in campo: bisogna fare, saper fare, far conoscere", ha sottolineato Paola Dubini, docente di Management Universita' Bocconi. "La cultura e' un comparto produttivo che genera lavoro, innovazione e valore. E' tempo di una vera politica industriale della cultura che unisca pubblico, privato e giovani talenti", le parole di Luigi Abete, Presidente Confindustria Cultura Italia.

