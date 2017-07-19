Cuba: presidente a Trump, rispettino nostre decisioni sovrane, nazione libera

"Senza autorita' morale, trasformano tutto in business" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Nuova replica da L'Avana alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump.

In un post su X, il presidente cubano Miguel Di'az-Canel ha affermato che Washington 'non ha alcuna autorita' morale per puntare il dito contro Cuba', accusando gli Stati Uniti di trasformare 'tutto in un business, persino le vite umane'. Il capo dello Stato ha quindi respinto le accuse rivolte all'isola, definendole prive di qualsiasi fondamento. 'Coloro che oggi si sfogano istericamente contro la nostra nazione - dice Diaz-Canel - lo fanno perche' sono infuriati per la decisione sovrana di questo popolo di scegliere il proprio modello politico'.

'Cuba e' una nazione libera e sovrana e nessuno ci puo' dire cosa fare'.

