Cuba: cancella annuale Festival del sigaro, nel 2025 raccolti oltre 16 mln

Fondi ufficialmente destinati al settore sanitario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Cuba ha annunciato sabato la cancellazione del suo festival del sigaro, che ogni anno frutta milioni di euro al governo attraverso una prestigiosa asta, mentre il Paese e' alle prese con una grave crisi energetica."Il comitato organizzatore del Festival dell'Avana annuncia il rinvio della sua prossima edizione", prevista dal 24 al 27 febbraio, hanno dichiarato gli organizzatori in una lettera ai partecipanti, di cui l'AFP ha ottenuto una copia. Non e' stata ancora annunciata una nuova data.

Nel 2025 l'AT, tenutasi alla presenza di 2.000 ospiti, ha raccolto oltre 16 milioni di euro. Nei due anni precedenti aveva raccolto rispettivamente 17 e 11 milioni di euro. I fondi raccolti sono ufficialmente destinati al settore sanitario.

