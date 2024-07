Crowdinvesting: frena a 302mln (-5,3%) in 12 mesi, brusco calo per equity (-25,5%)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - "Le cause del calo nella raccolta sono essenzialmente due. La prima e' il processo autorizzativo previsto dal nuovo Regolamento ECSP: al 30 giugno c'erano importanti player ancora in attesa, mentre altri operatori hanno rinunciato. La seconda e' il nuovo equilibrio di mercato sui tassi di interesse che ha prodotto gli effetti piu' evidenti nel 2023, portando gli investitori a chiedere rendimenti piu' elevati non sempre accettati dagli imprenditori', ha spiegato questa mattina Giancarlo Giudici, direttore dell'Osservatorio Crowdinvesting. 'Vi sono pero' tutte le condizioni per un rilancio del crowdinvesting in Italia approfittando del nuovo contesto autorizzativo che vede le piattaforme equity e lending finalmente sullo stesso piano, con uno standard di requisiti e controlli piu' severi che giovera' al mercato e che probabilmente portera' a una ulteriore concentrazione, con un maggiore ruolo dei portali esteri in Italia e dei portali italiani all'estero", ha proseguito.

La piattaforma che ha finalizzato e raccolto piu' capitale di rischio dall'inizio dell'attivita' e' Mamacrowd, con 176,67 mln (46,02mln nell'ultimo anno), seguita da Walliance con 113,48mln. Quella che ha pubblicato piu' campagne in totale e' CrowdFundMe (257), ma negli ultimi dodici mesi il record spetta a Mamacrowd (51). Per quanto riguarda il collocamento di minibond leader e' Fundera e tra giugno 2023 e giugno 2024 a sono state concluse 19 campagne con una raccolta pari a 28mln. Tra le piattaforme crowd che prestano a persone fisiche rimane attiva in Italia solo Talents Venture.

