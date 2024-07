Crowdinvesting: frena a 302mln (-5,3%) in 12 mesi, brusco calo per equity (-25,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - L'ultimo anno, da giugno 2023 a giugno 2024, segna un nuovo passo indietro nel mercato del crowdinvesting in Italia che registra un -5,3% a 302,35mln di raccolta, dopo il -1% gia' registrato nei 12 mesi precedenti (giugno 2022-23). A segnare un brusco calo la parte equity che si riduce di un quarto, -25,5%, con un-32,6% per i progetti non immobiliari, con le campagne equity che hanno raccolto sul mercato 106,53mln. Si salvano il comparto dei minibond (+34,5%), che addirittura supera il segmento del lending non immobiliare, e quello immobiliare (+7,2%). Il valore cumulato da quando esiste il crowdinvesting in Italia e' oggi di 1,3mld. Sono i dati che emergono dal nono Report italiano sul Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano.

Il valore medio del target di raccolta per i progetti non immobiliari nei primi sei mesi del 2024 e' stato pari a 194.233 euro, quello dei progetti immobiliari a 1.1184.833 euro. Nettamente in calo, per via del nuovo iter autorizzativo europeo che in pochi hanno gia' completato, il numero complessivo delle piattaforme autorizzate: a fine giugno ne risultavano 33 contro 66 dell'anno precedente, e tuttavia il secondo numero piu' alto in Europa dopo la Francia (56).

