Crowdfunding: Recrowd con TPPay, partnership strategica di embedded finance

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Recrowd, piattaforma di lending crowdfunding immobiliare in Italia, e TPPay, Istituto di Moneta Elettronica (Imel) vigilato da Banca d'Italia, avviano una partnership strategica di embedded finance (finanza incorporata, integrazione di servizi finanziari all'interno di piattaforme o servizi non finanziari, come e-commerce o app di ride-sharing). L'accordo segna un'evoluzione della piattaforma di Recrowd, regolata da Banca d'Italia, in ecosistema Banking as a Service, con l'introduzione di conti di pagamento attraverso Iban italiano 'powered by TPPay' i cui fondi sono depositati su apposito conto a tutela dei clienti presso una banca terza, in sostituzione dei precedenti wallet digitali. Si rafforzano cosi' le garanzie a tutela degli investitori grazie a: gestione completa e governo diretto dei flussi di cassa delle operazioni finanziate, e quindi il monitoraggio dello stato dell'arte delle campagne e dell'utilizzo dei fondi raccolti; aggiornamenti in tempo reale sull'impiego dei finanziamenti erogati per i singoli progetti e attivita' che li compongono; rendicontazione periodica agli utenti. L'Embedded Finance permette di avere accesso immediato a chi desidera finanziare una campagna, con funzionalita' tipiche di un conto di pagamento (ad esempio, bonifici istantanei). Dopo l'introduzione dei conti di pagamento, la partnership prevede progressivamente lo sviluppo di ulteriori servizi nell'ambito Banking as a Service, e come sottolinea Gianluca De Simone, Ceo di Recrowd: "Puo' realmente contribuire, quindi, ad una evoluzione generale di tutto il segmento del crowdfunding e del lending crowdfunding, cambiandone i paradigmi tradizionali e rendendo questo strumento sempre piu' accessibile e innovativo'. "Possiamo offrire agli investitori un servizio sicuro e conforme a standard normativi, a supporto della crescita dell'ecosistema del crowdfunding italiano', dichiara Alfonso Catone, Chief Commercial Officer di TPPay.

