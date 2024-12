Crociere: Zanetti, 2024 anno importante per settore, 2025 sara' molto interessante

L'ad di Costa Crociere in un colloquio con Radiocor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - 'Per il mondo delle crociere il 2024 si sta chiudendo in modo molto importante, in continuita' con il 2023 che e' stato un anno di crescita. Il 2023 si e' chiuso con 32 milioni di croceristi nel mondo, 7% in piu' rispetto al 2019; il 2024 dovrebbe arrivare intorno ai 35 milioni'. Lo ha affermato Mario Zanetti, ad di Costa Crociere, in un colloquio con Radiocor in occasione del primo Costa Global Summit della compagnia. Si tratta di 'numeri sempre piu' grandi, con un 2025 che si sta aprendo in modo interessante. Questo e' un dato che sta diventando un trend e che tra l'altro e' confermato anche guardando in casa nostra con i dati di Carnival Corporation. Nell'ultima trimestrale annunciata a ottobre, abbiamo registrato un risultato operativo record', ha aggiunto. Il top manager ha spiegato che 'le nostre innovazioni continuano a focalizzarsi sul prodotto, nell'offrire sempre piu' valore ai nostri ospiti, migliorando il rapporto value for money. Continuiamo a investire sulle nostre navi: abbiamo trasformato delle suite di Costa Deliziosa e lavoriamo per continuare a innovare anche nell'esperienza gastronomica'.

Lab-

(RADIOCOR) 12-12-24 09:20:05 (0172) 5 NNNN