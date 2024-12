Crociere: Clia, il settore ogni anno vale 55 mld euro in Ue, 15 in Italia

Report di Cruise Line International Association (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - La crocieristica e' una filiera 'Made in Europe' che nel Continente genera ogni anno complessivamente 55,3 miliardi di euro e 400 mila posti di lavoro, di cui circa un quarto in Italia (14,7 miliardi e quasi 100mila posti di lavoro). E' quanto emerge dal rapporto intitolato proprio 'Made in Europe' diffuso martedi' scorso da Clia (Cruise Line International Association), associazione internazionale delle compagnie, secondo cui nei prossimi 12 anni, con un investimento di 57 miliardi di euro (4,75 miliardi di euro l'anno), verranno costruite nei cantieri europei 72 delle 76 navi da crociera del mondo (il 97%), di cui piu' della meta', ben 40 solo in Italia (il 52,6%). Secondo lo studio, inoltre, la crocieristica rappresenta l'80% del valore degli ordini di navi commerciali per i cantieri europei e coinvolge aziende Ue e in tutta la catena del valore, dai fornitori delle piastre d'acciaio per lo scafo alle attrezzature di bordo ad alta tecnologia, fino all'allestimento degli interni. Secondo Clia, per esempio, oltre l'80% delle forniture utilizzate dai cantieri Meyer Werft proviene da aziende europee; una nave costruita da Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, e' composta quasi interamente da materiali europei (dalla Francia il 70%, dal resto d'Europa il 28%, mentre Fincantieri in Italia conta 10.000 dipendenti propri ma genera almeno altri 90.000 posti di lavoro). Inoltre, i rapporti tra imprese fornitrici e compagnie tendono a stabilizzarsi nel tempo. In Grecia, delle 110 aziende fornitrici della Panhellenic Ship Suppliers & Exporters Association, 90 forniscono navi da crociera da piu' di 20 anni. Samuel Maubanc, Direttore Generale Clia Europa: 'Il settore crocieristico e' fondamentale affinche' l'Europa possa rimanere competitiva e mantenere questa eccellenza industriale. E' inoltre motore di innovazione che investe oggi in nuove tecnologie e nuove soluzioni energetiche sostenibili che si applicheranno in futuro a tutto il settore marittimo.'.

