Crociere: Clia, il settore ogni anno vale 55 mld euro in Ue, 15 in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - L'impatto economico della crocieristica, secondo il report di Cruise Line International Association, non si esaurisce con il varo di una nave ma prosegue per decenni, moltiplicando sul territorio il valore di costruzione della nave stessa.

Secondo Clia, in Europa si contano piu' di 350 porti (di cui 60 in Italia) e ogni volta che una nave attracca in uno di essi genera sviluppo delle comunita' costiere e dei fornitori della zona, anche perche' le compagnie si impegnano a utilizzare e diffondere i prodotti locali. I crocieristi sono fonte di spesa diretta, che in media e' di 700 euro per passeggero nelle citta' portuali durante una crociera di sette giorni, che in Italia ammonta in totale a 1,4 miliardi di euro l'anno. Inoltre, piu' del 50% dei crocieristi torna a visitare le localita' negli anni successivi, mostrando l'efficacia delle crociere quale strumento di marketing turistico e territoriale. A cio' si deve sommare la spesa delle compagnie per gli approvvigionamenti (2,4 mld euro l'anno), nei cantieri navali (2,6 mld) e per gli stipendi (3 miliardi l'anno). La lunga filiera della crocieristica crea quindi valore per aziende locali e comunita' costiere.

Francesco Galietti, Direttore Clia Italia: 'L'Italia continua ad essere il Paese europeo piu' amato dai crocieristi e anche quello che in Europa piu' beneficia in termini economici.

Oltre ad essere meta turistica ambita e sempre piu' frequentata, vede la presenza di tante eccellenze: da chi costruisce le navi ai porti e ai terminal, dalle migliaia di aziende fornitrici agli operatori turistici. Questo consente al nostro Paese di mantenere e sviluppare know-how, competenze, attrattivita' per il settore, che nei prossimi anni dovrebbe continuare nel trend di crescita dimostrato in questi anni'.

