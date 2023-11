Croazia: Meloni, domani bilaterale a Zagabria con Premier Plenkovic -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Zagabria, 16 nov - Si tratta, a quanto si apprende, di un incontro fortemente auspicato dal Primo Ministro croato, Andrej Plenkovic, anche in considerazione del fatto che sono trascorsi due decenni dall'ultima visita di un Capo di Governo italiano in Croazia (l'ultimo fu l'allora Presidente Berlusconi nel 2003). Gli interessi strategici nazionali croati - in primis nei Balcani occidentali e l'aspirazione a sviluppare la sua dimensione mediterranea - spingono Zagabria a ricercare un partenariato strategico con Roma. Le affinita' tra le rispettive posizioni nazionali, in particolare su temi-chiave Ue come l'allargamento, hanno permesso una crescente intensificazione del dialogo con Zagabria negli ultimi anni.

Il nostro partenariato con la Croazia, si fa notare, trova una solida base nella cooperazione economica, che fa leva sul ruolo prominente degli istituti finanziari italiani presenti nell'economia croata e su una costante crescita dell'interscambio commerciale.

Nel 2022 l'Italia e' stata il primo partner commerciale della Croazia con un interscambio pari a 8,2 miliardi di euro (+4,2% rispetto al 2021) e un saldo positivo pari a 2,7 miliardi di euro. L'export italiano e' stato pari a 5,4 miliardi di euro (+49,4%), mentre l'import ammontava a 2,7 miliardi di euro (+30,1%). Nel Paese sono presenti circa 400 imprese italiane.

Vi sono inoltre notevoli opportunita' di ulteriore crescita della cooperazione nel settore energetico. La Croazia sta investendo sia sul fronte della differenziazione delle fonti (rigassificatore di Krk/Veglia, recentemente espanso per rispondere alla crescente domanda proveniente dai Balcani occidentali) sia su quello della transizione energetica (progetto per la creazione di una 'Valle dell'idrogeno' nel Nord Adriatico con Slovenia e Friuli - Venezia Giulia).

Diverse aziende italiane sono gia' presenti in Croazia in questo settore.

Un altro cruciale tema che verra' affrontato nel corso della visita sara' quello migratorio sia alla luce della reintroduzione dei controlli alle frontiere sia sul piano piu' generale della gestione dei flussi. Su quest'ultimo aspetto, viene fatto notare, la Croazia ha posizioni allineate a quelle italiane sul negoziato e, piu' in generale, sostiene lo sviluppo della dimensione esterna della migrazione, in particolare con riguardo alla rotta dei Balcani occidentali, area di prioritario interesse anche per l'Italia.

Il principale tema di politica internazionale che vede infine la Croazia pienamente coinvolta e' la guerra di aggressione russa all'Ucraina, dove si registra un eccellente coordinamento con Zagabria, in particolare in ambito Ue e Nato.

