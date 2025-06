Crisi: Urso, ricadute? Governo Meloni lungimirante, ha blindato conti pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Il Governo Meloni e' stato lungimirante nell'azione economico-finanziaria-produttiva: abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici con una azione molto oculata sul bilancio dello Stato - e infatti le agenzie di rating in questi anni hanno promosso il nostro Paese - per questo, nel complesso, la Borsa italiana e' andata meglio di altre in Europa, per questo gli indicatori dello sviluppo sono comunque positivi ed e' importante anche il segnale sulla crescita - finalmente - anche della produzione industriale, che ci pare incoraggiante'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro con i vertici di Confindustria Veneto, rispondendo sulle preoccupazioni legate a eventuali ricadute economiche della crisi internazionale in corso.

