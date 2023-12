Crisi: per Ex Farmografica fumata nera in Regione, tavolo al Mimit per stop licenziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - 'Di fronte al rifiuto di sospendere le procedure di licenziamento chiederemo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare nei prossimi giorni un tavolo di crisi per trovare una soluzione che consenta la continuita' produttiva e la salvaguardia occupazionale dello stabilimento ex Farmografica di Cervia'. L'annuncio dell'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, al termine del tavolo di crisi convocato dal prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Mobilita' e Trasporti Andrea Corsini, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Cervia Massimo Medri, i rappresentanti della societa' MM Packaging Italy, il presidente della societa' Focaccia Group, interessata a rilevare lo stabilimento, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e Rsu aziendale.

'Una procedura di cessata attivita' a tre giorni dal Natale nella nostra regione non si era mai vista. Ho chiesto all'amministratore delegato Andreas Koppitz di sospendere la procedura di licenziamento, come era stato assicurato nel corso dell'ultimo incontro del 14 dicembre. Purtroppo, la societa' non ha accolto la nostra richiesta', ha riferito l'assessore Colla. Che ha concluso: 'il Ministero e' disponibile a convocare presto un incontro e accompagnare una soluzione'.

