Crisi Iran: Fmi, Italia e Uk particolarmente esposte per dipendenza gas

Spagna a Francia protette da loro maggiore diversificazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - In Europa l'aumento dei costi di carburanti ed energia "riporta alla mente la crisi del gas del 2021-22: paesi come Italia e Regno Unito risultano particolarmente esposti per la loro dipendenza dal gas, mentre Francia e Spagna sono relativamente piu' protette grazie a una maggiore quota di nucleare e rinnovabili". E' quanto si legge in una analisi pubblicata sul sito del Fondo Monetario Internazionale e che approfondisce in che modo la guerra in Medio Oriente sta influenzando energia, commercio e finanza. Nelle grandi economie manifatturiere asiatiche, invece, l'aumento dei costi di carburanti ed energia fa salire i costi di produzione e riduce il potere d'acquisto. In alcuni casi, le pressioni sulla bilancia dei pagamenti stanno gia' pesando sulle valute. "Al contrario, i paesi esportatori di petrolio in Medio Oriente, in alcune aree dell'Africa e dell'America Latina che riescono ancora a collocare la propria produzione sui mercati possono beneficiare di prezzi piu' elevati, migliorando le posizioni fiscali ed esterne. Tuttavia, per i produttori con esportazioni limitate o ostacolate, inclusi alcuni membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, i benefici sono molto piu' contenuti. Anche dopo una ripresa dei flussi, premi per il rischio piu' elevati e incertezza potrebbero frenare investimenti e crescita".

Cop

(RADIOCOR) 30-03-26 17:00:00 (0446) 5 NNNN