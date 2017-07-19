Crisi Iran: Fmi, impatto globale ma disomogeneo, "noi a fianco dei Paesi in difficolta'"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - L'impatto della guerra in Iran sta avendo un impatto economico tanto globale quanto disomogeneo. E' quanto si legge in una analisi pubblicata sul sito del Fondo Monetario Internazionale e che approfondisce in che modo la guerra in Medio Oriente sta influenzando energia, commercio e finanza. "Lo stesso shock puo' rappresentare un vantaggio per alcuni paesi e una fonte di grave squilibrio per altri. Tutto cio' avviene in un contesto in cui molti paesi hanno gia' margini limitati, con livelli di debito elevati e crescenti preoccupazioni sulla sostenibilita' fiscale". Per gestire lo shock e mantenere la resilienza economica - rilevano gli esperti del Fondo - "sono necessarie politiche adeguate e calibrate sulle specificita' nazionali, con particolare attenzione ai paesi con riserve limitate". In questo contesto, il Fondo Monetario Internazionale sta intensificando il proprio intervento, fornendo assistenza ai paesi membri - soprattutto i piu' vulnerabili - attraverso consulenza, sviluppo delle capacita' e, ove necessario, supporto finanziario in coordinamento con la comunita' internazionale. "In un mondo incerto - afferma la direttrice generale Kristalina Georgieva - sempre piu' paesi hanno bisogno del nostro sostegno. Noi siamo al loro fianco".

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(RADIOCOR) 30-03-26 17:02:06 (0453) 5 NNNN