Crisi Iran: Fmi, da rincaro prezzi energia rischi per inflazione e crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - "Se i prezzi elevati di energia e alimentari dovessero persistere, alimenterebbero l'inflazione a livello globale. Storicamente, shock prolungati dei prezzi del petrolio hanno spinto l'inflazione al rialzo e la crescita al ribasso. Nel tempo, l'aumento dei costi di trasporto e produzione si riflette nei prezzi di beni e servizi". E' quanto si legge in una analisi pubblicata sul sito del Fondo Monetario Internazionale e che approfondisce in che modo la guerra in Medio Oriente sta influenzando energia, commercio e finanza.

"L'impatto - rilevano gli esperti del Fondo - varia tra regioni. In molte economie asiatiche e in parte dell'America Latina, dove l'inflazione era relativamente contenuta, l'aumento dei prezzi energetici e alimentari mette alla prova la stabilita' delle aspettative. In Europa, un nuovo shock energetico rischia di rafforzare le pressioni salariali. Nei paesi a basso reddito, soprattutto in Africa e Medio Oriente, i rincari alimentari comportano costi economici e sociali particolarmente elevati. Se famiglie e imprese iniziano ad aspettarsi un'inflazione piu' alta e persistente, potrebbero incorporarla in salari e prezzi, rendendo piu' difficile il contenimento dello shock senza un rallentamento piu' marcato dell'economia".

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(RADIOCOR) 30-03-26 17:00:30 (0450) 5 NNNN