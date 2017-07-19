Crisi Iran: Fmi, condizioni finanziarie ora piu' rigide, sale costo del debito

E si complicano i rifinanziamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - Il conflitto in Iran e in Medio Oriente ha "scosso i mercati finanziari con un calo delle borse globali, un aumento dei rendimenti obbligazionari e una maggiore volatilita'. Sebbene la reazione sia stata finora piu' contenuta rispetto ad altri shock globali, le condizioni finanziarie si sono comunque irrigidite". E' quanto si legge in una analisi pubblicata sul sito del Fondo Monetario Internazionale e che approfondisce in che modo la guerra in Medio Oriente sta influenzando energia, commercio e finanza. "Gli effetti sono differenziati - si rileva nel documento -. In Europa e in molti mercati emergenti, rendimenti piu' elevati e spread piu' ampi aumentano il costo del debito e complicano il rifinanziamento. Nell'Africa subsahariana e in alcune economie a basso reddito, riserve limitate e scarso accesso ai mercati rendono questi shock particolarmente pericolosi, soprattutto in presenza di deficit commerciali in aumento".

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(RADIOCOR) 30-03-26 17:01:14 (0451) 5 NNNN