Crisi idrica: confermata severita' media per il Po, ma preoccupa idropotabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - Per il Bacino del Po la severita' idrica resta "media in assenza di precipitazioni". E' questa la decisione comunicata dall'Osservatorio dell'Autorita' di Bacino Distrettuale al termine delle riunione di oggi, nonostante i temporali diffusi degli ultimi giorni. Resta critica la situazione degli approvvigionamenti idrici per il comparto agricolo soprattutto nel tratto piemontese, dove la disponibilita' d'acqua del Lago Maggiore ha raggiunto ormai il limite. Anche sul Delta le portate del Po, per quanto in lieve risalita, non hanno ancora raggiunto un livello tale da contrastare l'avanzata dell'intrusione salina, che interessa ormai stabilmente anche il ramo del Po di Goro (Ferrara). Ma e' l'idropotabile il settore che comincia a preoccupare. Secondo i dati forniti da Utilitalia sono gia' numerosi i comuni interessati dal servizio straordinario di fornitura di acqua con autobotti: gia' interessati il Rodigino, dove si registra una condizione di severita' idrica alta, il Pavese, il Vercellese, il Novarese, l'Alessandrino e il Cuneese. In particolare sofferenza anche molteplici comuni nell'alto Marchigiano.

In Lombardia il deficit di risorsa cumulata e' al 43%, con maggiore sofferenza nel bacino del Ticino. Il tavolo regionale sulla crisi idrica ha annunciato un accordo con i gestori idroelettrici in favore dei bacini di Adda, Brembo e Serio, Oglio. Anche qui si registrano criticita' all'idropotabile, con cinque province coinvolte: sono 50 i comuni in difficolta', di cui 17 in emergenza con autobotti.

In controtendenza il Bolognese, con Suviana al 93% e Brasimone al 67%.

L'Osservatorio tornera' a riunirsi il prossimo 30 luglio.

ami.

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