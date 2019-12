Criptovalute: Ue, pronti ad agire per evitare rischi incontrollabili -2

(Il Sole 24 ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 05 dic - Nella dichiarazione si aggiunge: 'Tutte le opzioni devono essere sul tavolo incluse qualsiasi misura per evitare la creazione di rischi incontrollabili da certe criptovalute (stable coins) globali'. Lo indicano l'Ecofin e la Commissione europea in un comunicato congiunto. 'Le cosiddette 'stablecoin' possono presentare opportunita' in termini di pagamenti economici e veloci, in particolare pagamenti transfrontalieri. Allo stesso tempo, questi accordi pongono sfide e rischi sfaccettati, ad esempio protezione del consumatore, privacy, fiscalita', sicurezza informatica e resilienza operativa, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, integrita' del mercato, governance e certezza del diritto'. Quando un'iniziativa "stablecoin" ha il potenziale per raggiungere una scala globale, 'e' probabile che queste preoccupazioni vengano amplificate e possano sorgere nuovi rischi potenziali per la sovranita' monetaria, la politica monetaria, la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di pagamento, la stabilita' finanziaria e una concorrenza leale'.

