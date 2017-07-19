Criptovalute: scatta da oggi il "Mica" Ue, Binance fuori da exchange autorizzati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 lug - Da oggi il regolamento Mica (Markets in crypto-asset) entra in vigore nell'Unione europea: le vecchie licenze nazionali non bastano piu' e i fornitori di servizi cripto dovranno avere un'autorizzazione valida secondo il nuovo quadro Ue, rilasciata dalle autorita' nazionali e registrata all'Esma, l'autorita' europea dei mercati finanziari.

Dall'1 luglio 2026 si e' infatti "esaurito il periodo transitorio per adeguarsi", chiarisce una nota ufficiale. Il passaggio e' rilevante perche' armonizza le regole sulle cripto-attivita' in tutta Europa, dall'emissione e offerta di asset digitali, alle monete elettroniche e ai token collegati ad asset. Per le stablecoin, in particolare, si prevedono "regole piu' rigide a protezione degli utenti", spiega una nota ufficiale. Chi non ha ottenuto l'autorizzazione dovra' quindi "interrompere la fornitura di servizi ai clienti Ue o cessare completamente l'attivita'".

Il caso piu' rilevante e' Binance, tra le maggiori piattaforme mondiale di scambio di criptovalute con asset in gestione per circa 149 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati diffusi a maggio. Binance ha infatti ritirato la domanda Mica fatta originariamente in Grecia e punta ora a chiedere l'autorizzazione in "un altro Stato membro", ha chiarito nei giorni scorsi la societa', che per il momento rimane al di fuori dal Mica.

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