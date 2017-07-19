Criptovalute: scatta da oggi il "Mica" Ue, Binance fuori da exchange autorizzati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 lug - Una conferma di uno stop momentaneo a Binance arriva dal Wall Street Journal, secondo cui un importante ente regolatore europeo ha sollevato "preoccupazioni in merito alla sua storia di violazioni in materia di reati finanziari". Nella comunicazione agli utenti europei relativa all'entrata in vigore del Mica, Binance ha scritto: 'I vostri asset restano al sicuro e protetti' e ha precisato che 'alcuni utenti potrebbero essere interessati a seconda del Paese e dello stato dell'account'. La societa' ha aggiunto: 'La nostra priorita' e' ridurre al minimo le interruzioni, fornire chiarezza e garantire che gli utenti siano trattati in modo equo durante tutto questo processo'.

Secondo un conteggio dell'Afp su documenti Esma, sono circa 240 le societa' che hanno ottenuto il via libera per continuare a operare nell'Unione europea. In Francia, secondo l'Amf, il regolatore dei mercati, le societa' autorizzate sono solo 25, mentre in Germania gli accordi rilasciati sono circa 50, il numero piu' alto tra i Paesi Ue. La presidente dell'Amf, Marie-Anne Barbat-Layani, aveva avvertito che 'ogni attore non autorizzato' che continuera' a offrire servizi dopo la scadenza 'potra' essere perseguito'.

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