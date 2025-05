Criptovalute: Perrazzelli, non regolarle diabolico, rischi erosione euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - Le cripto-attivita' 'non vanno intese in modo diabolico, e' diabolico non regolarle'. E' la sintesi del pensiero dell'ex vicedirettrice generale di Bankitalia, Alessandra Perrazzelli, intervenuta a un evento al Festival dell'Economia (organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing). 'Il tema delle cripto-attivita' - spiega - e' un ambito in cui e' necessario conoscere bene e capire l'uso che ne viene fatto' perche' 'le cripto non rispettano i confini geografici'.

L'Europa 'sta regolando queste attivita', c'e' il MiCa e ci sono in fieri una serie di altre norme' alla luce della sempre maggiore integrazione di questi strumenti nella finanza tradizionale, ma, avverte la docente del Politecnico di Milano, i rischi non mancano: 'Le banche e le istituzioni finanziarie che le assumono nel proprio capitale, o che le tengono come deposito per i clienti, devono pero' avere abbastanza fieno in cascina perche', se poi le vogliamo convertire, ci servono soldi veri, altrimenti e' come andare al casino' e fare scommesse'. L'Europa, che pure sta regolando queste attivita', 'dipende tantissimo dalla tecnologia americana' e, quindi, come Ue 'dobbiamo sviluppare tecnologia legata alla finanza. I governi devono tenerlo ben presente'.

Altro nodo e' quello relativo agli effetti sulla stabilita' della nostra moneta unica: 'E' decisivo il tema dell'autonomia strategica dell'Europa e della sovranita' monetaria dell'euro, perche' l'espansione di queste stablecoin, che sotto hanno il dollaro, possono erodere il valore dell'euro, facendo si' che diventi meno una valuta di riserva mondiale e come strumento nei pagamenti internazionali'.

La soluzione? 'L'euro digitale' che 'rende sempre tutti un po' perplessi ma e' la digitalizzazione dell'euro che abbiamo in tasca'.

