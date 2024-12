Criptovalute: Consensys, 31% italiani curiosi, per 60% troppo rischiose

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Gli italiani sono incuriositi dalle criptovalute, principale motivo per cui investono nelle valute digitali (31%), ma tre italiani su cinque (il 60%) citano la volatilita' del mercato come un deterrente significativo, percependo le criptovalute come "troppo rischiose". Questo dato e' superiore alla media globale del 52%. E' quanto emerge da uno studio globale 2024 di Consensys (azienda di software blockchain e web3). Altri motivi principali di interesse includono la diversificazione del portafoglio (14%) o il desiderio di ottenere rendimenti a breve termine (12%). Le criptovalute stanno quindi guadagnando visibilita' in Italia: in totale il 21% degli italiani possiede o ha posseduto in passato criptovalute, mentre il 27% ha intenzione di investire nei prossimi 12 mesi. Ad oggi invece solo l'11% degli italiani possiede criptovalute, di cui il 15% sono uomini e il 6% donne. La maggior parte sono piuttosto giovani, con il 15% tra i 18-24 anni e il 13% tra i 25-34 anni. Questo dato viene messo a confronto con la quota pari solo all'8% tra i 55-65enni.

Nonostante l'interesse crescente, quindi secondo lo studio, esistono delle barriere negli investimenti in criptovalute.

Oltre ai rischi legati alla volatilita' del mercato, si teme la diffusione delle truffe (54%) e si adduce la poca conoscenza del tema, in molti affermano di 'non saper da dove cominciare' (41%). Joseph Lubin, co-fondatore di Ethereum e fondatore e Ceo di Consensys: 'Il ruolo critico della blockchain e della decentralizzazione nel migliorare la privacy, la fiducia e la trasparenza nella gestione dei nostri dati non puo' essere sopravvalutato. Il nostro ultimo sondaggio non solo evidenzia la crescente importanza della privacy dei dati, con l'83% degli intervistati a livello globale che ne sottolinea l'importanza, ma fa anche luce sulle preoccupazioni pervasive relative allo sfruttamento e alla disinformazione, un problema pressante nel contesto delle elezioni globali e dell'adozione mainstream dell'AI'.

