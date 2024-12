Criptovalute: boom di ricerche in Italia, primeggia il Bitcoin

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Aumentano del +173% le ricerche delle criptovalute in Italia rispetto a un anno fa, secondo un'analisi di Seeders, agenzia di marketing online internazionale, in base ai dati ottenuti tramite il Keyword Planner di Google Bitcoin. Gli italiani non hanno mai cercato cosi' tanto le criptovalute come negli ultimi mesi: il Bitcoin e' la criptovaluta piu' popolare in termini di volume di ricerca. Cio' che colpisce secondo l'analisi e' la popolarita' di Mina, una criptovaluta relativamente nuova che si concentra su soluzioni blockchain scalabili ed efficienti. Mina e Shiba Inu occupano infatti rispettivamente il secondo e terzo posto, anche se con volumi di ricerca significativamente inferiori rispetto al Bitcoin che arriva fino alle 387.000 ricerche. Al quarto posto si trova Dogecoin, con un volume di ricerca mensile di 18.000 ricerche, seguito da Cardano con 14.800 ricerche. Ripple, invece, occupa il sesto posto con un volume di ricerca inferiore alle 10.000 ricerche mensili. Nonostante i numeri piu' bassi, queste criptovalute stanno acquisendo sempre piu' rilevanza tra gli investitori italiani. Rutger Oosting Digital Pr Specialist: "Il mondo delle criptovalute sta crescendo a livello globale a un ritmo vertiginoso. Da investitori ad appassionati di tecnologia, le valute digitali attirano sempre piu' persone. Le criptovalute stanno guadagnando terreno in tutto il mondo, ma la popolarita' di monete specifiche varia notevolmente da paese a paese.

Sebbene il Bitcoin sia la moneta digitale piu' dominante, in alcune nazioni altre criptovalute stanno riscuotendo un grande successo".

Ann

(RADIOCOR) 07-12-24 14:27:29 (0266) 5 NNNN