Criptovalute: Boerse Stuttgart Digital e Polimi, da banche italiane pochi servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Sono i consumatori a trainare in Italia il mercato delle valute digitali con 7mln di italiani che gia' ne hanno in portafoglio, mentre il settore finanziario tradizionale fatica a tenere il passo. A livello mondiale 63 delle 100 principali banche hanno avviato progetti nell'ambito dell'Internet of Value per trasferire valore mediante l'utilizzo della tecnologia blockchain, tra cui le Central Bank Digital Currency, le criptovalute e le stablecoin. A scattare una fotografia un'analisi realizzata da Boerse Stuttgart Digital (Borsa di Stoccarda Digital) in collaborazione con l'Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano. Dall'indagine emerge che l'offerta di servizi legati alle criptovalute da parte degli istituti di credito in Italia sia ancora in una fase precoce.

L'attenzione si concentra, in particolare, sui servizi destinati ai consumatori finali come compravendita o servizi di pagamento basati su asset digitali, mentre ad oggi nessun istituto fornisce servizi di custodia per crypto-asset.

