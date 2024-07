Criptovalute: Boerse Stuttgart Digital e Polimi, da banche italiane pochi servizi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - 'Oggi l'Unione Europea e' il piu' grande mercato regolamentato al mondo per gli asset digitali, con un quadro normativo chiaro ed uniforme, in cui gli operatori tradizionali possono lanciare prodotti e servizi. I grandi player americani sono gia' attivi in questo campo da anni, e' il momento che anche le banche italiane entrino in questo settore', sottolinea Luciano Serra, Country Manager Italia di Boerse Stuttgart Digital. 'La MiCAR facilitera' l'ingresso delle istituzioni finanziarie tradizionali in questo settore, soprattutto di quelle gia' in linea con gli standard di sicurezza richiesti dalle recenti normative europee, dando loro la possibilita' di intercettare la domanda latente, grazie alle relazioni gia' instaurate con la propria clientela', aggiunge. Con un bacino potenziale, stima la ricerca, che potrebbe raggiungere i 14milioni di italiani. Tra loro il 26% dei millennial e il 24% della genZ, ma anche un 20% della genX e il 49% di chi ha un reddito superiore ai 40mila euro.

