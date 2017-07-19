Crif: nel I semestre crescono italiani con un credito e anche indebitamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Sei italiani su dieci fanno ricorso al credito per sostenere i consumi e cresce il livello di indebitamento pro capite. Nei primi sei mesi dell'anno si e' allargata ulteriormente la platea di chi ha almeno un contratto di credito rateale attivo, pari al 60,7% della popolazione maggiorenne (+1,8% rispetto al 2025), con la ripresa dei consumi e degli acquisti sostenuti da sempre piu' da un finanziamento e dai prestiti small ticket.

Il dato aggiornato della mappa del credito diffusa da Crif emerge che a crescere a livello pro-capite nel primo semestre dell'anno in corso e' anche la rata media rimborsata ogni mese pari a 285 euro, +2,5% rispetto a un anno fa. Mentre l'esposizione residua e' pari a 32.899 euro, segnando un +4,0%.

Osservando in particolare i mutui, si nota una sostanziale stabilita' della rata media, di poco inferiore ai 600 euro, mentre risulta in crescita l'esposizione residua, che supera di poco i 99.500 euro. Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, cresce leggermente la rata mensile, che si attesta a 139 euro, cosi' come l'esposizione residua (+7,7%), che rimane comunque contenuta e di poco inferiore a 6.000 euro. In crescita (+1,9%) la rata media dei prestiti personali, che si attesta a 259 euro, con un'esposizione residua intorno ai 16.400 euro (+1,3%). 'I mutui rappresentano il 23,9% dei finanziamenti attivi, mentre i prestiti personali incidono per il 30,4%. La forma di credito piu' diffusa resta pero' quella dei prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi, che raggiungono il 45,7% del totale - spiega commenta Beatrice Rubini,CRIF-. Analizzando le finalita' di spesa, emerge come il credito venga richiesto soprattutto per esigenze legate alla casa (42,8%), acquisto di mezzi di trasporto (30,6%) e di elettronica ed elettrodomestici (17,9%)'.

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(RADIOCOR) 07-09-26 11:09:27 (0200) 5 NNNN