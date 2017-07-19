Crif: nel I semestre crescono italiani con un credito e anche indebitamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - La regione con la quota piu' elevata di popolazione maggiorenne con almeno un rapporto di credito attivo, secondo la mappa del credito di Crif, e' la Toscana, con il 69,2% del totale, seguita dal Lazio (con il 67,4%) e dalla Valle d'Aosta (con il 66,5%).

All'estremo opposto del ranking si colloca il Trentino-Alto Adige, regione in cui solamente il 37,9% della popolazione risulta avere almeno un rapporto di credito attivo, preceduto dalla Basilicata (con il 48,8%) e dal Molise (con il 53,3%).Nel primo semestre 2026, le regioni in cui i cittadini ogni mese sostengono la rata piu' elevata sono il Trentino-Alto Adige, con 455 euro di media, la Lombardia (329 euro) e il Veneto (317 euro). Seguono l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente con 307 e 297 euro.

Nel complesso, e' al Sud e nelle Isole che troviamo le rate mensili piu' leggere, soprattutto in Calabria, in Sardegna e in Sicilia, dove si attestano a 240 euro di media in virtu' di una maggiore incidenza dei prestiti finalizzati, che hanno un importo piu' contenuto. Per quanto riguarda l'esposizione residua ancora da rimborsare, per estinguere i finanziamenti in corso, troviamo il Trentino-Alto Adige in vetta al ranking nazionale, con 57.793 euro (in aumento rispetto ai 49.226 euro del 2025), seguito dalla Lombardia, che si colloca al 2 posto della classifica con 41.825 euro. Seguono il Veneto, che con 40.389 euro supera di poco l'Emilia-Romagna, con 40.053 euro, e il Friuli-Venezia Giulia, con 37.932 euro.

All'estremo opposto della classifica, con 19.647 euro, i cittadini della Calabria risultano avere un debito residuo pari a meno della meta' di quello dei Trentini, in virtu' di un peso dei mutui casa inferiore alla media. Insieme alla Sicilia e al Molise, sono le sole 3 regioni in cui il valore che rimane ancora da rimborsare risulta inferiore ai 23.000 euro.

Sono soprattutto gli appartenenti alle fasce di eta' dai 30 ai 60 anni ad avere finanziamenti in corso. Infatti, sono oltre 4 persone su 5 nella fascia dai 41 ai 50 anni, mentre solo il 30,7% nella fascia dai 18 ai 30 anni. Nelle fasce di eta' 'centrali' si concentra chiaramente la maggior parte della popolazione attiva, che potendo contare su un reddito da lavoro puo' avere maggior propensione ad accendere finanziamenti.

Per quanto riguarda il genere, sono in maggioranza gli uomini (59,0%) ad essere attivi nel mondo del credito, mentre per il 41,0% sono donne. La quota delle donne si alza pero' se guardiamo ai mutui, arrivando al 45,7%. I giovani dai 18 ai 30 anni sono piu' attivi sui prestiti finalizzati, che rappresentano una possibilita' meno impegnativa di approcciare il mondo del credito rispetto ai mutui o ai prestiti personali; mentre gli over 60, in generale, utilizzano meno il credito rispetto alla media della popolazione - con una percentuale di utilizzatori pari al 42,8% - e hanno una maggior propensione all'utilizzo dei.

prestiti personali.

(RADIOCOR) 07-09-26 11:12:34 (0201) 5 NNNN