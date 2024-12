Crif: joint-venture con Beltone Capital per servizi rating in Egitto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, ha sottoscritto un accordo di joint-venture con Beltone Capital, parte di Beltone Holding, per lo sviluppo di servizi di rating ad alto valore aggiunto in Egitto, con potenziale espansione dei servizi nella regione Mena. La nuova societa', che iniziera' le attivita' dopo aver ricevuto l'approvazione finale da parte della Financial Regulatory Authority (Fra - Egitto), offrira' ratings per debt capital market, ratings per Smes e mid-caps, rating di portafoglio per Nbfi, servizi Esg, unsolicited ratings, e tecnologia di onboarding per lenders.

'La collaborazione con Beltone e' perfettamente in linea con la nostra visione di creare valore e generare nuove opportunita' attraverso l'offerta di rating affidabili, servizi di business information e soluzioni all'avanguardia" commenta Carlo Gherardi, Presidente di Crif. "Questa cooperazione fa leva sulla nostra pluridecennale esperienza di informazioni creditizie e sistemi di business information che metteremo a disposizione di un mercato in rapida espansione attraverso un partner di assoluta eccellenza'.

Questa partnership, commenta Dalia Khorshid, group ceo e Managing Director di Belton Holding, "riflette l'impegno di Beltone a servire il mercato con soluzioni innovative e basate su dati. Insieme, offriremo servizi ineguagliabili che coniugano il track record di CRIF nelle analisi creditizie con la nostra conoscenza del mercato e l'approccio data-driven'.

