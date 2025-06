Credito: tasso default famiglie all'1,4%, minimi storici per i mutui

Osservatorio Assofin, Crif e Prometeia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - In un clima di rinnovata richiesta di credito da parte delle famiglie italiane, pur in un contesto di instabilita' geopolitica, la rischiosita' si conferma contenuta, con il tasso di default del credito alle famiglie fermo all'1,4% a marzo 2025 e rischiosita' per i mutui ai minimi storici. Parla di 'una nuova era normale' Antonio Deledda, executive director Crif, presentando a Milano i dati dell'Osservatorio Credito al Dettaglio, realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia, sottolineando che 'anche il credito al consumo pesa per il 12,5% sul reddito delle famiglie. Abbiamo sviluppato una sorta di resilienza'. La diffusione di contratti a tasso fisso, un livello di indebitamento relativamente contenuto e la presenza di buffer di liquidita' nei portafogli delle famiglie, si sottolinea, 'restano i fattori chiave per contenere eventuali tensioni, pur in uno scenario globale di maggiori rischi'.

Le operazioni di consolidamento effettuate nel 2023, che hanno rappresentato circa il 13% del totale dei prestiti personali erogati, hanno garantito una maggiore sostenibilita' dell'indebitamento dll famiglie, riducendo al contempo il rischio per gli istituti finanziari. La rischiosita' dei mutui ipotecari e' ai minimi storici e in diminuzione in tutte le classi di durata. Dal 2026 atteso anche un calo per le surroghe.

ami

(RADIOCOR) 25-06-25 11:18:55 (0274)IMM 5 NNNN