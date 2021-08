Credito Sportivo: UniCredit aderisce al Fondo per il patrimonio culturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ago - Il Credito Sportivo registra la prima adesione alla Convenzione per l'utilizzo dei Comparti per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. La banca che ha aderito e' UniCredit. Attraverso il Fondo, si legge in un comunicato congiunto, interventi, iniziative e attivita' di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, possono usufruire di un adeguato supporto per il rilancio del settore culturale.

'Siamo orgogliosi di essere la prima banca in Italia ad aver aderito al Fondo Patrimonio Culturale gestito dal Credito Sportivo" commenta Andrea Casini, Responsabile Imprese di UniCredit Italia, ricordando che la banca vanta una lunga tradizione a sostegno della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile.

com-Ggz

(RADIOCOR) 09-08-21 12:22:11 (0237) 5 NNNN