Credito sportivo: protocollo con Opes per strumenti finanziari agevolati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di aggregazione nei territori e sostenere lo sviluppo delle associazioni sportive di base attraverso strumenti finanziari agevolati. E' quanto prevede il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Opes. L'intesa, di durata triennale, mira a sviluppare sinergie operative tra Icsc e una delle realta' piu' diffuse del sistema sportivo italiano, che puo' contare su una rete di oltre 800.000 tesserati, 10.000 associazioni affiliate, 104 comitati provinciali, 20 comitati regionali e 11 sedi all'estero, impegnate nella promozione dello sport, della cultura e del volontariato su tutto il territorio nazionale. La collaborazione prevede l'accesso a strumenti finanziari dedicati a sostegno delle associazioni e societa' sportive affiliate, con l'obiettivo di rafforzare la capacita' di investimento delle realta' sportive di base e favorire lo sviluppo della pratica sportiva nei territori.

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(RADIOCOR) 22-03-26 14:27:49 (0254) 5 NNNN